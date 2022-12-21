Politika

Elon Musk: İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini belirtti.
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ABD Elon Musk Twitter istifa

HABER MERKEZİ

Aktif olarak kullandığı Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk halen gündemden düşmüyor.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu işi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim" ifadesini kullandı.

Twitter’ın satın aldıktan sonra CEO olarak şirketi yönetmeye de başlayan Musk’ın son dönemde Twitter’da yaptığı politika değişimleri ve bazı gazetecilerin hesaplarını askıya almasından sonra gelen tepkiler üzerine hafta sonunda, “CEO olarak görevimi bırakmalı mıyım?” sorusunu sorup bir anket yapmıştı.

Ekim ayında Twitter’ı olaylı bir şekilde 44 milyar dolara satın alan Musk’ın Twitter’ın başına da geçmesi Tesla’nın bazı yatırımcılarını rahatsız etmiş ve Musk’ın iki şirketi de yönetmesinin Tesla’nın yönetimini sekteye uğratabileceğini söylemişti.

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