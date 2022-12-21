Kürdistan Bölgesi sınırlarına 200 askeri nokta kuruluyor

ERBİL (K24)

K24’e konuşan 1. Sınır Muhafızları Bölgesi Sözcüsü Karwan Xoşnaw, sınır bölgesine konuşlandırılacak olan birliklerde yer alacak 3 bin kişinin tamamını Kürt olacağını ifade etti.

Karwan Xoşnaw, önümüzdeki günlerde başvuru şartlarını açıklayacaklarını ve görev alacak kişilerin online başvuruyla form dolduracağını kaydetti.

Irak Sınır Muhafaza Güçleri Komutanı Tümgeneral Muhammed Abdulvahab yaptığı açıklamada, söz konusu güçlerin lojistik ihtiyacı için büyük bir destek olduğunu, sınır bölgelerine yüksek çözünürlükte güvenlik kameraları ve askeri araçların yerleştirileceğini söyledi.

Tümgeneral Abdulvahap, 200 askeri noktanın yapımına başlandığını ve komutanın 1. Sınır Muhafızları Bölgesi Komutanlığı’nda olacağını ifade etti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hefaci ise, bazı askerlerin, Kürdistan Bölgesi’nin İran ve Türkiye sınırında görev almak için başvuruda bulunduğunu, İçişleri Bakanlığı’nın da onay verdiğini belirtti.

Irak Sınır Muhafaza Güçleri’nin 50 bin kişiden oluştuğunu belirten Hefaci, bunun 9 binden fazlasını Kürdistan Bölgesi’ndeki askerlerden oluştuğunu kaydetti.