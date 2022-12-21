Politika

Kürdistan Bölgesi’nde 1 haftalık resmi yılbaşı tatili

25 Aralık ile 1 Ocak tarihleri arasında tüm resmi kurumlarda tatil olacağı belirtildi.
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kürdistan yılbaşı tatili

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, yılbaşı dolayısıyla tüm resmi kurumlarda 1 haftalık resmi tatile gidileceğini bildirdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve Bilgi Ofisi’nden yapılan açıklamada, 25 Aralık ile 1 Ocak tarihleri arasında tüm resmi kurumlarda tatil olacağı belirtildi.

Açıklamada, 1 haftalık resmi yılbaşı tatilinin ardından 2 Ocak 2023’te işbaşı yapılacağı ifade edildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, her yıl Noel ve yılbaşı dolayısıyla resmi tatil ilan ediyor.

Yılbaşı dolayısıyla Kürdistan Bölgesi vilayetlerinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, turist sayısında da gözle görülür bir artışın yaşanması bekleniyor.

 

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