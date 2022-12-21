Sudani askeri yetkililerle Kerkük ve Diyala’yı görüştü

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kerkük ve Diyala vilayetlerindeki durumla ilgili gerçekleştirilen güvenlik toplantısına başkanlık etti.

Irak Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sudani’nin Irak Genkurmay Başkanı, ortak kuvvetler komutanları ve üst düzey güvenlik yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya başkanlık ettiği belirtildi.

Kerkük ve Diyala’da son dönemde DAİŞ saldırılarının yoğunlaştığı görülüyor.

Terör saldırılarının tekrarını önlemeye yönelik yeni güvenlik planlarının ele alındığı görüşmede Sudani, bu tür olayların karşılıksız kalmayacağını belirtti.

Sudani askeri komutanları özellikle DAİŞ’in faaliyet gösterdiği bölgelerdeki güvenlik planlarını gözden geçirmeye çağırarak, askeri komutanları savaş alanında hazır bulunup, asker ve subaylara yakın olmaya davet etti.

Irak Başbakanı Sudani, saldırılar hakkında önceden bilgi sahibi olmak için istihbarat koordinasyonuna vurgu yaptı.