İsviçre hükümeti üçüncü cinsiyet seçeneğini reddetti

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İsviçre parlamentosundan gelen iki öneriye yanıt veren Federal Konsey, İsviçre toplumunda kadın/erkek cinsiyet modelinin hala güçlü şekilde kabul gördüğünü, üçüncü bir cinsiyet seçeneğini, bugünün koşullarında reddettiğini belirtti.

Konseyden yapılan açıklamada, nüfus kayıtlarına üçüncü bir cinsiyet seçeneğinin eklenmesi için "sosyal ön koşullar şu anda mevcut değil" değerlendirmesinde bulunuldu.

Üçüncü cinsiyet seçeneğinin, İsviçre anayasasında ve ülkedeki 26 kantonda geçerli olan yasalarda birçok değişiklik yapılmasını gerektireceği de vurgulandı.

Açıklamada, 2020'de yayımlanan ulusal etik raporuna atıfta bulunuldu; cinsiyet sistemiyle ilgili henüz değişiklik yapmanın vaktinin gelmediği yönündeki tespit hatırlatıldı.

İsviçre'de vatandaşlar, nüfus kütüğüne erkek veya kadın olarak kaydediliyor.

​​​​​​​Almanya hükümeti, resmi kayıtlarda üçüncü bir cinsiyet seçeneğini onaylarken vatandaşlarına "farklı" olarak kaydedilmeleri konusunda imkan sağlamıştı.

Avusturya'da Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2018'de aldığı kararda, cinsiyet olarak açıkça erkek ya da kadın olmayan kişilerin, doğum ve kimlik belgelerinde iki cinsiyetin dışında kendilerine uyumlu bir ifade kullanma hakları olduğuna hükmetmişti.

Mahkemenin kararında, mevcut yasa böyle bir esnekliğe müsaade ettiğinden, yasada herhangi bir değişikliğe gidilmesine gerek olmadığı ifade edilmişti.

Buna göre Avusturya'da, bireyler herhangi bir gerekçe göstermeden, üçüncü cinsiyet için doğum ve kimlik belgesi çıkartabildiği gibi bu kısmı boş bırakabiliyor.

Bunun için herhangi bir zaman sınırlaması bulunmazken bireyler istedikleri takdirde herhangi bir belge ibraz etmeden, kimliklerinde daha önce yazılı olan kadın ya da erkek ifadelerini değiştirebiliyor.