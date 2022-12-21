AP Başkanı: Demokrasimiz saldırı altında

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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Metsola, yolsuzluk ve rüşvet skandalıyla sarsılan AP'nin ve Avrupa'nın satılık olmadığını, böyle düşünenlere karşı sert şekilde yanıt verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen 15. İtalya Büyükelçiler Konferansı'nın açılışını, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile AP Başkanı Roberta Metsola yaptı.

Metsola, açılış konuşmasında Ukrayna'ya verdikleri desteğe işaret ederek "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız ve yasa dışı işgali coğrafyamızı altüst etti ama ben Avrupa'nın buna verdiği yanıttan dolayı gurur duyuyorum. Pek çoğunun bizi bölünmüş gördüğü konuda ortak kararlar aldık. Bu, Avrupa'nın ve diplomasinin zaferidir" dedi.

Ukrayna'nın kendilerinden siyasi, insani, askeri, enerji ve mali destek talep etmeye devam edeceğini belirten Metsola, "Ukrayna’yı destekleme konusunda gelecek yıl daha da güçlü olmak zorundayız. Yorgunluk göstermesine izin veremeyiz çünkü Rusya’nın istediği bu; sabrımızı ve sistemlerimizi tüketmek. Ukraynalılardan istediğimiz dayanıklılığı biz de göstermeliyiz" diye konuştu.

Roberta Metsola, İtalya'nın AB içinde dikkati çekmeye çalıştığı konulardan düzensiz göç meselesine de değinerek "Göç politikası üzerinde bir anlaşmaya varmak için çalışmayı sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

AP'yi sarsan yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama skandalına da değinen Metsola, "Demokrasimiz saldırı altında. Üçüncü ülkelerden gelen kötü niyetli aktörler, Avrupa'nın satılık olduğunu düşünüyor ama bütün bunlara sert şekilde yanıt verdik ve vereceğiz de" değerlendirmesinde bulundu.

Metsola, yolsuzluk gibi birtakım uygulamalarla AB'nin ortak eylemlerini baltalamaya çalışan şer odaklarına karşı daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Bu arada, Metsola konferans çıkışında İtalyan basınına yaptığı açıklamada da AP'deki yolsuzluk skandalının son derece zor bir duruma yol açtığını ifade ederek "Belçika adli ve güvenlik makamlarından talep aldığımız ilk andan bu yana yaptığımız gibi gerekli olan soruşturmalara devam etmeliyiz" dedi.

AP Başkanı Metsola, meslektaşlarıyla beraber, tehdit olabilecek ya da arkasında üçüncü ülkelerin olduğu temsilcilerin ve kuruluşların ne yaptıklarını görmek için kuralları güçlendireceklerini ifade etti.

AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL: YOLSUZLUK SORUŞTURMASI GÜVENİLİRLİĞİMİZE ZARAR VERİYOR

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerini hedef alan yolsuzluk soruşturmasının AB'nin güvenilirliğine zarar verdiğini söyledi.

Michel, Politico'ya verdiği özel röportajda, AP üyelerine yönelik iddialarla ilgili çok endişeli olduğunu bildirdi.

Soruşturmanın AB'nin güvenilirliğine zarar vermesinin yanı sıra eşzamanlı ekonomik ve enerji krizlerini yönetmesini zorlaştırdığını vurgulayan Michel, "Öncelikle bundan dersler çıkarmalı ve gelecekte yolsuzluğu önlemek için, bu tür şeylerden kaçınmak için bir önlemler paketi bulmalıyız." ifadesini kullandı.

Michel'in iki dönemdir başkanlık ettiği AB Konseyi, AB'nin karar alma organını oluşturuyor ve üye devletlerin hükümetlerinde görev yapan bakanlardan oluşuyor.

Ursula von der Leyen'in başkanlık ettiği AB Komisyonu, AB'nin yürütme organı olarak yasama sürecini başlatıyor, AB müktesebatını bütçeyi ve programları uyguluyor ve idari denetim yapıyor.

Roberta Metsola'nın liderlik ettiği ve son dönemde yolsuzluk soruşturmasıyla adından söz ettiren Avrupa Parlamentosu, AB kurumları arasında üyeleri doğrudan halk tarafından seçilen tek organ. Seçimleri 5 yılda bir yapılıyor ve "Avrupa vatandaşı" sayılan AB üyesi ülkelerin vatandaşları, bu seçimlerde oy kullanarak 705 milletvekilini seçiyor.

AP BAĞLANTILI SORUŞTURMA

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP'nin başkan yardımcılığı sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP milletvekili Pier Antonio Panzeri, Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.

Bu kişilerin AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.