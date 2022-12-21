Hollandalı Başkonsolos: Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerimiz çok iyi ve uzun vadeli

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Hollanda'nın Erbil Başkonsolosu Jaco Beerends, Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerinin çok iyi ve uzun vadeli olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi ile Hollanda arasındaki ilişkilerde önemli bir konunun da gelir çeşitliliğini artırmak ve Kürdistan Bölgesi’nde tarım sektörünün güçlenmesi olduğunu belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani’nin gelir çeşitliliği konusunu tam desteklediğini kaydeden Jaco Beerends, Hollanda hükümetinin de bu hamleyi desteklediğini ifade etti.

Daha önce de K24’ün canlı yayın konuğu olan Beerends, Hollanda hükümetinin tarım başta olmak üzere çeşitli sektörlerde Kürdistan Bölgesi'ne yardıma hazır olduğunu ifade etmişti.

Ülkesinin DAİŞ'e karşı Uluslararası Koalisyonun bir parçası olarak Peşmerge'yi desteklediğini vurgulayan Hollandalı diplomat, 120'den fazla askerden oluşan bir ekibin Erbil Uluslararası Havalimanı'nı koruduğunu bildirmişti.