Zelenskiy ABD Kongresinde konuştu: Ukrayna yaşıyor ve Rusya'yı geri püskürtüyor

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Zelenskiy, ABD Kongresinde Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak katıldığı bir oturumda Kongre üyelerine hitap etti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin başkanlığındaki oturumda, Kongre üyeleri Zelenskiy'yi uzun süre ayakta alkışlayarak karşıladı.

Konuşmasına başta Amerikan halkı olmak üzere Kongre üyelerine teşekkür ederek başlayan Zelenskiy, "Burada olmak benim için bir ayrıcalıktır" görüşünü dile getirdi.

"GELECEK YIL DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Zelenskiy, tüm dünyanın zihninde Rusya’ya galip geldiklerini söyleyerek, "Tüm kasvetli manzaraya rağmen Ukrayna düşmedi. Ukrayna yaşıyor ve (Rusya’yı) geri püskürtüyor" diye konuştu.

ABD'lilerin ve Avrupalıların da bu savaşta bir zafer elde ettiklerini aktaran Zelenskiy, "İşte bu nedenle Avrupalılar şu an her zamankinden daha güçlü" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Rus tiranlığı üzerimizdeki kontrolünü kaybetti. Bir daha asla zihinlerimizi etkileyemeyecek" dedi.

Öte yandan Rusları sahada da yenmeleri gerektiğini dile getiren Zelenskiy, konuşmasında "Bu mücadele çocuklarımız ve torunlarımızın nasıl bir dünyada yaşayacaklarına karar verecek" ifadesine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, gelecek yılın hem Ukrayna hem de ABD için "dönüm noktası” olacağını ifade ederek, Ukrayna’nın cesareti ve ABD’nin kararlılığına vurgu yaptı.

"UKRAYNA ASLA TESLİM OLMAYACAK"

Rusya’nın mayıstan bu yana Bahmut’a durmaksızın saldırılar gerçekleştirdiğini anlatan Zelenskiy, geçen yıl 70 bin sivilin yaşadığı bu şehirde artık çok az sayıda sivilin kaldığını söyledi.

Zelenskiy, Rusya’nın askeri mühimmat ve cephane konusunda kendilerinden önde ancak Ukrayna savunma güçlerinin hala ayakta olduğuna dikkati çekti.

Ukraynalı askerlerin mücadelesini 1944’te Hitler’e karşı mücadele veren Amerikan askerlerine benzeten Zelenskiy, "Ukrayna asla teslim olmayacak." dedi.

RUSYA VE İRAN’I "TERÖR DEVLETİ" OLMAKLA SUÇLADI

Kendilerine verilen mühimmat desteğinin önemli ancak yeterli olmadığını belirten Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya bu soykırım politikasında kendisine bir müttefik buldu: İran. İran Rusya'ya altyapımızı tehdit eden yüzlerce öldürücü drone gönderdi. Böylece bir terörist diğerini bulmuş oldu. Diğer müttefiklerimize saldırmaları ise an meselesi. Onları şimdi durduramazsak… Bunu yapmalıyız."

Ukrayna’nın hiçbir zaman kendileri yerine Amerikan askerlerinin Ukrayna topraklarında savaşmalarını talep etmediğini dile getiren Zelenskiy, Ukraynalı askerlerin Amerikan tank ve uçaklarını mükemmel şekilde kullanabileceklerini kaydetti.

"PARANIZ SADAKA DEĞİL, GÜVENLİK VE DEMOKRASİYE YATIRIM"

Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesine yapılan finansal destek için de teşekkür ederek, "Paranız sadaka değil, küresel güvenlik ve demokrasiye yapılan bir yatırımdır" diye konuştu.

Rusya'yı "terör devleti" şeklinde tanımlayan Zelenskiy, bu ülkeden barışa yönelik adımlar beklemenin naiflik olacağını, Rusların kendilerinin de Kremlin tarafından zehirlendiğini, Rusya’nın yaptıklarının bedelini ödemesi gerektiğini ifade etti.

BARIŞ ZİRVESİ TEKLİFİ

Zelenskiy, Ukrayna’nın 10 maddelik barış formülü tekliflerini Başkan Joe Biden ile görüştüklerini kaydederek, "Bunları ortak güvenliğimizi önümüzdeki on yıllar boyunca garanti altına almak için uygulamalıyız" dedi.

Bu kapsamda bir barış zirvesi düzenlenmesi teklifinde bulunduklarını belirten Zelenskiy, önerdikleri barış inisiyatifini Biden’ın da desteklemesinden memnuniyet duyduğunu aktardı.

Konuşmasında sık sık demokrasi vurgusu yapan Zelenskiy, Rusya’ya daha sert yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu.

KONGREYE CEPHE HATTINDAN UKRAYNA BAYRAĞI HEDİYESİ

Zelenskiy, konuşmasının sonunda kendilerine verdikleri desteğe teşekkür babında Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye doğu Ukrayna’daki cephe hattı Bahmut’ta kendisine sunulan ve üzerinde Ukrayna askerlerinin imzasını taşıyan Ukrayna bayrağını hediye etti.

Buna mukabil Pelosi de Zelenskiy’ye Kongre binasında dalgalanmış bir ABD bayrağı sundu.