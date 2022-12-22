Biden: Ukrayna orada durduğu sürece Ukrayna'nın yanında olacağız

HABER MERKEZİ

Rusya'nın ülkesine savaş başlattığı 24 Şubat'tan bu yana ilk yurt dışı ziyaretini yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'daki ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki kritik altyapıları hedef alarak savaşı daha da tırmandırdığını söyledi.

Biden, 300 günü aşan savaşta Ukrayna halkının, Rusya'ya ve dünyaya ülkelerine olan sevgilerini ve sarsılmaz kararlılığını gösterdiğini belirtti.

ABD'nin bugüne kadar Ukrayna'ya verdiği yardımları özetleyen Biden, ülkesinin Ukrayna'ya yardım sağlamaya devam edeceğini kaydetti.

Biden, Amerikan halkının da Ukrayna'nın kararlılığından ilham aldığını ve ABD hükümetinin Ukrayna’ya yardımlarını desteklediğini dile getirdi.

ABD'nin neden Ukrayna'nın ihtiyaçlarını tek seferde karşılamadığına ilişkin soruya yanıt veren Biden, ABD'nin şu ana kadar Ukrayna'ya 20 milyar doları aşkın askeri yardım yaptığını, Patriot gibi gelişmiş hava savunma sistemlerinden füze ve roket sistemlerine kadar birçok silah verdiğini anlattı.

Biden, Zelenskiy'ye dönerek, "Sayın Başkan endişelenmenize gerek yok. Ukrayna orada durduğu sürece biz Ukrayna'nın yanında olacağız" dedi.

"(PUTİN) NATO'YU DAHA DA GÜÇLENDİRDİ"

Rusya'ya karşı 2023'te Ukrayna'ya destek vermeye devam etme isteği konusunda bir değişim olup olmayacağına yönelik soru üzerine Biden, NATO ve Avrupa Birliğinin (AB) hiç bu kadar birlik içinde olduğunu görmediğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, şöyle devam etti:

"(Avrupa ülkelerinin iradelerinde) Bu konuda herhangi bir değişime dair emare görmedim. Burada neyin tehlikede olduğunu hepimiz biliyoruz. Avrupalı ortaklarımız ise bunu en iyi anlayanlardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa’da bir ülkenin başka bir ülkeyi işgal ettiğini görmedik. Biz direnç göstermediğimiz, Ukraynalılara direnmek için destek vermediğimiz sürece Putin’in değişeceğine dair bir emare göremediler. Hepimiz neyin tehlikede olduğunu biliyoruz. Egemenlik fikri, BM Antlaşması tehlikede. (Putin) NATO'yu zayıflatacağını düşündü ama bunun yerine NATO'yu daha da güçlendirdi."

Rusya-Ukrayna savaşının adil bir şekilde bitmesinin yolunun ne olduğu sorusuna ise Biden, Putin'in askerlerine çekilme emri vermesi ile bu savaşın bitebileceği ancak bunun şu anda olmasını beklemediği yanıtını verdi.

Biden, "Peki ne olacak? Bugün konuştuğumuz şey, Ukrayna'nın savaşta başarılı olması için yardım etmeye devam edeceğiz. Savaş sahasında bizim, Avrupalı müttefiklerimiz ve diğerlerinin yardımı ile başarılı olabilirler. Dolayısıyla Başkan Zelenskiy Ruslarla konuşmaya hazır olduğunda o zaman da başarılı olacak çünkü savaşı kazanmış olacak" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya vermesinin Rusya ile gerilimi artırma olasılığını nasıl hesapladığına ilişkin soru üzerine Biden, bu silahın sadece savunma amaçlı olduğunu ve gerilimi tırmandıracak bir kabiliyet olmadığını dile getirdi.

ZELENSKIY: PATRIOTLAR UKRAYNA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'ye gerçekleştirdiği bu ziyaretin "tarihi" olduğunu belirterek, "Savaşın son 30 gününde ABD ile ilişkilerimizde yeni bir döneme girdik ve gerçek birer müttefik olduk" ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya desteklerinden ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür eden Zelenskiy, Biden'ın açıkladığı 2 milyar dolarlık yardım paketinin ve bu paketin en önemli içeriği olan Patriot hava savunma sistemlerinin kendileri için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "Bu Ukrayna'nın güvenli bir hava sahası oluşturması için çok önemli bir adım. Ancak bu şekilde terörist ülkeyi (Rusya) ve onun enerji kaynaklarımıza, halkımıza ve altyapımıza yönelik terör saldırılarını sona erdirebiliriz" şeklinde konuştu.

ABD'nin yaklaşık 45 milyar dolarlık ek finansman desteği için de teşekkür eden Zelenskiy, "ABD'nin bu yardımının her bir doları uluslararası güvenliğin güçlendirilmesini sağlayacak" dedi.

BARIŞ ZİRVESİ ÖNERİSİ

Zelenskiy, Rusya'nın yaptıklarının karşılığında sorumlu tutulması gerektiğini söyleyerek, öte yandan barışın tesisi için de bir formül oluşturmanın çok önemli olduğunu kaydetti.

Bu kapsamda kendilerinin belli adımlar attıklarını ve ABD tarafına da bunu ilettiklerini dile getiren Ukrayna Devlet Başkanı, uluslararası bir barış zirvesi için bazı öneriler sunduklarını ve bunların uygulanması için ABD'nin de kendilerine yardım etmesini umduklarını ifade etti.

ZELENSKIY'DEN "İNTİKAM" ÇIKIŞI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, kendisinin barış dilediğini ancak "Rusya'nın zorbalığına" karşı bir mücadele verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Gerçekler bunlar ve biz kazanacağız, gerçekten kazanmamızı istiyorum. Aslında istiyorum değil, kazanacağımıza eminim."

"Adil barış" ifadesinin herkes için farklı bir anlam ifade ettiğine dikkati çeken Zelenskiy, "Kaç tane anne baba evladını cephelerde kaybetti. Peki onlar için 'adil barış' ne demek? Para, tazminat onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Onlar intikam, 'intikam almak' için yaşıyorlar" dedi.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mesajı olup olmadığıyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Cumhurbaşkanı olduğumda 2019'da Normandiya'da Putin ile bir araya gelmiştik. Ona ülkemize yönelik topyekun bir işgalin olmaması gerektiğini, saldırganlığı durdurmaları gerektiğini ve mevcut sorunlara diplomatik bir çözüm bularak ülkemizin toprak bütünlüğünün sağlanması ve Tanrı korusun topyekun bir savaşa girmememiz gerektiğini söylemiştim. O da 'Böyle bir şey olmayacak' demişti. Ancak yalan söylüyordu. Bu durumda ona nasıl bir mesaj iletebilirim?"