Çin’den Türkiye’ye Rojava tepkisi: Derhal son verin

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Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang Türkiye’yi Suriye'nin kuzeyini (Rojava) defalarca hava saldırıları ve top atışlarıyla vurmak ve kara harekatı başlatma tehdidinde bulunmakla suçlayarak, bu saldırılara derhal son vermesi çağrısı yaptı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ise Çin’e tepki göstererek, "Hiçbir ülkenin terörle mücadelemiz konusunda bize ders vermeye hakkı yok. Bugün duyduğumuz ve sınırlarımızı savunurken, halkımızı korurken ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini söylemeyi kendinde hak gören açıklamaları reddediyoruz" dedi.

Sinirlioğlu, "PKK/YPG/DSG, kuzeydoğuda halka baskı yapıyor ve bölücü bir ajanda yürütüyor. DAİŞ'le mücadele bahanesiyle bu terörist/bölücü örgütü desteklemek, her şeyden önce Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhüdü yeniden teyit eden BM kararlarına aykırıdır" diye konuştu.