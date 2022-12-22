Sancar’dan K24’e: Cumhurbaşkanı adaylığı için kriterlerimiz var

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’nin Türkiye’de cumhurbaşkanı adaylığı için kriterlerinin olduğunu kaydederek, partilerinin 11 maddelik bir deklarasyon yayınladığını ve bu maddeleri kabul eden adayı destekleyebileceklerini söyledi.

K24’te yayınlanan ‘Basî Roj’ programının konuğu olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 14 ay önce bir deklarasyon yayınladıklarını ve deklarasyonda Demokrasi İttifakı hakkındaki politikalarını açıkladıklarını belirtti.

Seçim stratejilerinin açıklanan deklarasyonda olduğunu bildiren Sancar, genel seçimler için büyük bir ittifak kurmak istediklerini ve şu an ittifaklarının adının Emek ve Özgürlük İttifakı olduğunu ifade etti.

Parti olarak ittifak halinde seçime girmek istediklerini kaydeden Sancar, şartlarının yanı sıra müzakere edecekleri çok konu olduğunu dile getirdi.

Altılı masa ile ortak politikalarının olmadığını ve kendi politikalarının üçüncü bir yolu temsil ettiğini söyleyen Sancar, 11 maddelik deklarasyondaki maddelerin başlıklarının; ‘Güçlü demokrasi, Tarafsız ve bağımsız yargı, Kayyım rejimi değil halk iradesi, Kürt sorununda demokratik çözüm, Barışçıl dış politika, Kadına özgürlük ve eşitlik, Ekonomide adalet, Kamu yönetiminde liyakat, Doğaya saygı, Gençler için özgür yaşam ve Demokratik anayasa’ olduğunu bildirdi.

Seçimlerde söz konusu maddeleri kabul eden adaya destek olacaklarını vurgulayan Sancar, bu doğrultuda altılı masa partileriyle açık müzakereler yürütmek istediklerini ve anlaşmaları halinde altılı masanın adayını desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Altılı masanın HDP’nin şartlarına uygun olmaması durumunda kendi adaylarını çıkartacaklarını kaydeden Sancar, uzun süredir kendi adayları üzerine tartıştıklarını söyledi.

Kürdistan Bölgesi ve Rojava’da yürütülen ç askeri operasyonlara da değinen HDP Eş Genel Başkanı, “Yıllardır AKP-MHP iktidarı içeride baskı, dışarıda ise savaş politikası yürütüyor. Bu politikayı iktidarlarını sürdürmek için yürütüyorlar ve halklara yalan söylüyorlar. Bu operasyonla Kürt sorununun çözülmeyeceğini biliyoruz. Bu operasyonlar sorunu daha da büyütüyor. Biz çözümün siyasetle olduğunu söylüyoruz, Kürt sorunu için demokratik çözüm gerekiyor” dedi.

Saldırıların nedeninin iktidarın Kürtlerin dünyanın hiçbir yerinde haklarını elde etmesini istememesinden kaynaklandığını kaydeden Sancar, Kürtlerin bir yüzyıl daha statüsüz ve haklarını elde etmeksizin kalmalarının istendiğini ifade etti.

Diyarbakır’da Kürdistan bayrağını asan Kürdistani partilere yönelik operasyonun, saldırının sadece HDP’ye yönelik olmadığını gösterdiğini kaydeden Sancar, iktidarın politikasının Kürt karşıtı bir politika olduğunu bildirdi.

Kürdistani partilerle diyalog yürütüp ittifak kurmak istediklerini belirten Sancar, bu doğrultuda görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la parti arasında görüş ayrılığı iddialarını yanıtlayan Sancar, Demirtaş’la sürekli iletişim halinde olduklarını ve medya yer alan iddiaların spekülasyon olduğunu belirtti.