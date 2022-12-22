Rapor: Rojava’da DAİŞ’li ailelerin kaldığı kamplarda 7 bin çocuk risk altında

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Save the Children (Çocukları Kurtarın) isimli sivil toplum örgütü dün (çarşamba) yaptığı açıklamada, Rojava’daki kamplarda 7 bin yabancı uyruklu çocuğun risk altında mahsur kalmaya devam ettiğini belirterek, bu çocukları ülkelerine iade etme süreçlerini hızlandırma çağrısında bulundu.

Rojava Özerk Yönetimi, 2019’da DAİŞ’in ortadan kaldırıldığının ilan edilmesinden bu yana, ilgili ülkelerden Haseke vilayetindeki El Hol ve Roj kamplarında tutulan örgüt ailelerinin mensubu olan vatandaşlarını geri almalarını talep ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, sadece El Hol Kampı’nda, örgütün yabancı mensuplarının ailelerinden oluşan 10 binden fazla kişi de dahil olmak üzere, çoğu kadın ve çocuk olmak toplamda 56 bin kişi yaşıyor. Kamp, zaman zaman kaos ve güvenlik olaylarına tanık oluyor.

Şarku’l Avsat’ın Fransız Haber Ajansı AFP’den aktardığı habere göre, Save the Children, Rojava’daki kamplarda yaklaşık 7 bin yabancı uyruklu çocuğun saldırı ve şiddet riskine maruz kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Save the Children’ın Program Operasyonları Direktörü Matt Sugrue, “Bu çocuklar umutsuz koşullarda kapana kısılmış ve her gün risk altında yaşıyor. Kaybedecek zaman yok” ifadesini kullandı.

Save the Children’ın daha önceki bir raporuna göre, sadece 2021’de El Hol Kampı’nda 8’i cinayet yoluyla toplamda 74 çocuk öldü.

El Hol Kampı, güvenlik personellerine ve insani yardım alanındaki çalışanlara yapılan saldırılar ve cinayet suçlarını içeren güvenlik olaylarına tanık oluyor. BM’ye göre, Ocak 2021-Haziran 2022 arasında kampta yüzden fazla kişi öldürüldü. Save the Children, ilgili ülkelerin vatandaşlarını geri alma oranlarını bu şekilde sürdürmesi halinde “Kampta kalanlar ülkelerine dönmeden önce çocukların ergenlik çağına ulaştıklarını görebiliriz” uyarısında bulundu.

2022’de kadın ve çocuklardan oluşan sadece 517 kişi ülkelerine geri gönderildi. Save the Children bu rakamı “rekor” olarak niteledi. Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgiye göre 2022’deki rakamlarla birlikte 2019’dan bu yana ülkelerine iade edilen kadın ve çocukların sayısı bin 464’e yükseldi.

Özerk Yönetim’in çağrılarına rağmen çoğu ülke vatandaşlarını geri almıyor. Özbekistan, Kazakistan ve Kosova gibi az sayıda ülke çok sayıda vatandaşını geri aldı. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere diğer ülkeler ise sınırlı sayıda kadın ve çocuğu geri aldı.