Sırbistan Başbakanı: Kosova’daki durum silahlı çatışmanın eşiğinde

HABER MERKEZİ

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç, Kosova’daki durumun ‘silahlı çatışmanın eşiğinde’ olduğu uyarısında bulundu.

Şarku'l Avsat'ın AFP’den aktardığı habere göre, Brnabiç dün Sırp sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) düzenlediği basın toplantısında, “Barışı korumak için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. (Kosova’nın başkenti) Priştine’nin tek taraflı eylemleri nedeniyle gerçekten silahlı bir çatışmanın eşiğindeyiz” dedi.

Büyük çoğunluğu Arnavut olan eski Sırp bölgesi Kosova, 2008 yılında bağımsızlığını ilan etti. Ancak bu Sırbistan tarafından tanınmıyor.

Priştine’nin egemenliğini tüm bölgeye yaymak istediği bir dönemde, Belgrad, Kosovalı Sırpları yerel makamlara meydan okumaya teşvik ediyor.

Kosova’nın kuzeyinde yaşayan yüzlerce Sırp, 10 Aralık’tan bu yana Sırp kökenli eski polis Dejan Pantiç’in gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla Sırbistan ile olan iki sınır kapısına giden yolları kapatmak için barikatlar kuruyor.

Barikatların kurulmasından birkaç saat sonra, Kosova polisi üç silahlı saldırının hedefi olduklarını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Hukukun Üstünlüğü Misyonu’nun (EULEX) bir parçası olarak bölgede konuşlanan AB polisi de, sersemletici bombayla hedef alındı ​​ve yaralanan olmadı.

120 bin Kosovalı Sırp’ın üçte birinden fazlasının yaşadığı Kosova’nın kuzeyinde, Priştine’nin bu bölgedeki tüm Sırp seçilmiş yetkililer ve polis memurlarının istifasının ardından Sırp çoğunluğun olduğu belediyelerde seçim yapma niyetini açıklamasıyla son zamanlarda gerilim alevlendi. Sonunda, Kosova makamları seçimi Nisan ayına erteledi.

NATO’nun Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanı İtalyan General Angelo Michele Ristuccia, KFOR’UN ek birlikler ve devriyeler göndererek kuzeydeki varlığını güçlendirdiğini bildirdi.

Ristuccia, KFOR gücünün personel konusu da dahil olmak üzere, Kosova’nın her yerinde, tüm gruplar için güvenli ve emniyetli bir ortam ve hareket özgürlüğü sağlamak için tüm yeteneklere sahip olduğunu vurguladı.

Sırbistan ise, KFOR’dan Kosava’nın kuzeyinde kendi asker ve polisini konuşlandırmasına izin verilmesini istedi. Ancak şu ana kadar henüz bir yanıt almadı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bu talebin ‘kabul edilmeyeceğinden’ neredeyse emin olduğunu açıkladı.