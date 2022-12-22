Erdoğan asgari ücreti açıkladı: 8 bin 500 TL

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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı açıklama ile 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti kamuoyuna açıkladı.

Tarafların, ortak bir rakam üzerinde anlaşamadığını söyleyen Erdoğan, “Açıklayacağımız rakam, ülkenin genel görünümüyle uyumlu” ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları yük bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz" dedi.

2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıklayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"(Asgari ücret) Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız. Ülkemizde her kesim gibi çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini artırmış bir yönetim olarak hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz."

Erdoğan, "Bu ay enflasyonun hızla düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonu (2023) yıl ortasında yüzde 30, yıl sonunda yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlıyız" dedi.