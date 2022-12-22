Ekonomi

Erdoğan asgari ücreti açıkladı: 8 bin 500 TL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı için yeni asgari ücreti açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Erdoğan asgari ücreti açıkladı (Foto: AA)
Erdoğan asgari ücreti açıkladı (Foto: AA)
türkiye asgari ücret Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı açıklama ile 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti kamuoyuna açıkladı.

Tarafların, ortak bir rakam üzerinde anlaşamadığını söyleyen Erdoğan, “Açıklayacağımız rakam, ülkenin genel görünümüyle uyumlu” ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları yük bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz" dedi.

2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıklayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"(Asgari ücret) Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız. Ülkemizde her kesim gibi çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini artırmış bir yönetim olarak hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz."

Erdoğan, "Bu ay enflasyonun hızla düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonu (2023) yıl ortasında yüzde 30, yıl sonunda yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlıyız" dedi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv