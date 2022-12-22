Arjantin’de Messi parası basılacak

HABER MERKEZİ

Arjantin Cumhuriyeti Merkez Bankası, 36 yıl sonra ülkeye Dünya Kupası zaferi yaşatan Lionel Messi’nin fotoğrafının yer aldığı para basmaya karar verdi.

Messi'nin resminin yer aldığı yeni 1000 pesolarda Arjantin'in ilk Dünya Kupası’nı kazandığı 1978 yılından görselin yanı sıra eski Arjantin First Lady'si Eva Peron'un ölümünün 50. yıldönümünü temsil eden resmin yerleştirilebileceği belirtildi.

Arjantin basını ayrıca, Messi'nin resminin bulunduğu yeni para fikrinin Dünya Kupası'ndan önce de Arjantin Merkez Bankası tarafından tartışıldığını öne sürdü.

Banka yetkililerinin hatıra para planı gerçekleşirse, bu Arjantin’de bir ilk olmayacak.

Daha önce, Arjantin 1978’de ilk Dünya Kupası’nı kazandığında da hatıra parası basmışlardı.

Öte yandan, Fransa’ya karşı iki gol atan ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Lionel Messi’nin Rosario’daki evi taraftarların akınına uğramaya devam ediyor.