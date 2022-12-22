Politika

Ukrayna: Savaşta 100 bin 400 Rus askeri öldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun, Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan itibaren 100 bin 400 askerini kaybettiğini açıkladı.
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Ukrayna topçusu (Foto: AFP)
Ukrayna topçusu (Foto: AFP)
dünya Rusya Ukranya

HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar toplam 100 bin 400 Rus askerin öldüğü, son 24 saatte de Rus ordusundan 660 askerin etkisiz hale getirildiği savunuldu.

Açıklamada, Rus ordusuna ait 283 uçak, 267 helikopter, 3 bin 3 tank, 5 bin 981 zırhlı araç, bin 978 top, 413 roketatar ve 212 hava savunma sisteminin Ukrayna tarafından imha edildiği belirtildi.

Rus ordusuna ait 4 bin 615 araç, 16 gemi ve hafif sürat teknesi ile bin 693 insansız hava aracının imha edildiği aktarılan açıklamada, Rus ordusunun fırlattığı 653 seyir füzesinin de Ukrayna savunma güçlerince düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 21 Eylül'de Ukrayna'daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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