Yaşam

Diyarbakır’da bir bankaya silahlı saldırı

Diyarbakır’da özel bir bankaya silahlı saldırı düzenlendi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kurdistan24.net
kürdistan banka silahlı saldırı Diyarbakır

DİYARBAKIR (K24)

Edinilen bilgiye göre Kayapınar ilçesi Urfa Bulvarı’nda bulunan özel bir bankaya ait şubeye öğle saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfek ve tabancayla ateş açıldı.

Binanın üçüncü katına isabet eden saçma ve mermiler maddi hasara yol açarken, olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına alırken, banka şubesi kapatıldı.

Saldırganın, borç nedeniyle takibe girmiş bir banka müşterisi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv