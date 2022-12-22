Diyarbakır’da bir bankaya silahlı saldırı

DİYARBAKIR (K24)

Edinilen bilgiye göre Kayapınar ilçesi Urfa Bulvarı’nda bulunan özel bir bankaya ait şubeye öğle saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfek ve tabancayla ateş açıldı.

Binanın üçüncü katına isabet eden saçma ve mermiler maddi hasara yol açarken, olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına alırken, banka şubesi kapatıldı.

Saldırganın, borç nedeniyle takibe girmiş bir banka müşterisi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.