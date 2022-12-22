Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması: Somut bir gelişme yok

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, "Biz İsveç ve Finlandiya'nın güvenlik endişelerini anlıyoruz. NATO'nun açık kapı politikasını da sonuna kadar destekliyoruz. En sonunda Madrid'de Türkiye'nin beklentilerini belgede açıkça dile getirdik. Müzakerelerin başlamasına da onay verdik. Ama uygulanması da önemli. İsveç ve Finlandiya'nın talebi üzerine ortak mekanizma kurduk" dedi.

"O günden bu yana her iki ülke ilerleme kaydetti. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Atılan adımları da not ediyoruz. Anayasalarında değişiklik yapıyorlar, bunlar yeni yılda yürürlüğe girecek. Bu adımlar son derece olumlu" diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevkidaşımın PKK/PYD ile mesafe açıklamaları da son derece önemliydi. Bunlar doğru yönde atılan adımlardır ancak özellikle terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok. Bu hafta FETÖ mensubunun iadesi talebi reddedildi ki bu çok olumsuz bir gelişme. Terör iltisaklı şahısların iadesi konusunda ilave adımların atılması bizim en doğal beklentimizdir. FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor."

Çavuşoğlu ayrıca, "Atılması gereken çok adımlar var. Mutabakat bunu net şekilde ortaya koyuyor. Adımların çok etkili olması gerekiyor. Somut adımları görmemiz gerekiyor. Savunma sanayi firmalarımız İsveç'ten bazı ürünleri ithal etmede gerekli olumlu cevabı alamadı."

BILLSTRÖM: İSVEÇ’TE PKK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ SUÇ HALİNE GELECEK

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "İsveç, tabii ki bir ahitname imzaladı ve bazı adımlar atılması gerekiyor terörle mücadele konusunda. Sayın Bakan Çavuşoğlu'na ve Türk halkına vermek istediğim mesaj çok net; İsveç sözlerini tutar. Biz bu ahitnameyi son derece ciddi olarak ele alıyoruz. Her paragrafla ilgili olarak adımlarımızı atmaya başladık ve bunu uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ülkesinde terörizm propagandası yapmayı suç haline getireceklerini vurgulayan Tobias Billström, İsveç'in verdiği taahhütleri son derece ciddiye alan bir ülke olduğunu ve bağımsız bir yargıya sahip olduklarını söyledi.

Billström, üçlü ahitnamenin imzalanmasından bu yana İsveç'te özellikle operasyonel işbirliğinin bu anlaşmadan sonra yoğunlaşmasıyla ilgili adımlar atıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"PKK, belki İsveç'te çok büyük bir tehdit olmayabilir ama kesinlikle Türkiye için çok önemli tehdit ve biz bunu son derece ciddiye alıyoruz İsveç hükümeti olarak. Tabii ki bireysel olarak davalara değil genel tabloya bakmak lazım. Sizin de belirttiğiniz gibi 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan yeni yasal düzenleme ve şu anda İsveç Parlamentosu'nda görüşülen bir başka yasal düzenlemeden sonra anayasada değişiklikler olacak ve yeni bir mevzuat yürürlüğe girecek.

Bunlar şu anlama geliyor: Biz terörizm propagandası yapmayı suç haline getireceğiz ülkemizde ve bu da şu anda çok daha geniş bir kapsama sahip olacak. İkinci yasal düzenleme içinse terörizmin desteklenmesi ya da teşvik edilmesi gibi unsurlar da artık suç teşkil edecek. Örneğin, PKK faaliyetlerinin İsveç topraklarında desteklenmesiyle ilgili olarak da bu artık suç unsuru haline gelecek. Dolayısıyla biz bu ahitnameyi yürürlüğe koymak, uygulamak için üstümüze düşeni yapıyoruz."