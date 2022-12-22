Politika

Netanyahu Putin ile Ukrayna ve İran’ı görüştü

İsrail'de hükümeti kurduğunu açıklayan Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu, kendisini tebrik etmek için telefonla arayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna ve İran konularını ele aldı.
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ortadoğu Binyamin Netanyahu Vladimir Putin görüşme

HABER MERKEZİ

Netanyahu'nun Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Putin, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Netanyahu'yu arayarak "seçimlerdeki başarısı ve kabinesini tamamladığı" için tebrik etti.

İki lider, başta Ukrayna'daki savaş olmak üzere birçok konuyu ele aldı.

Netanyahu, görüşmede "savaşın ve yol açtığı acıların sona erdirilmesi için en kısa sürede bir çözüm yolu bulunması" temennisini dile getirdi.

Netanyahu ayrıca, "İran'ın nükleer silah elde etmesinin engellenmesi ve İsrail'in kuzey sınırlarında bir askeri üs kurmasının önlenmesindeki kararlılığını" aktardı.

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