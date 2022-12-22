Politika

Afrin’de silahlı gruplar bir Kürt avukatı öldürdü

Afrin’de Türkiye destekli Suriye muhalefetine bağlı silahlı grupların iki gün önce kaçırdıkları Kürt avukatı işkenceyle öldürdüğü öğrenildi.
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kürdistan Kürt Avukat Lokman Hamid Hanan Afrin silahlı gruplar

HABER MERKEZİ

K24’ün Afrin’deki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, iki gün önce silahlı gruplarca henüz bilinmeyen bir nedenle kaçırılan Kürt Avukat Lokman Hamid Hanan, işkence altında hayatını kaybetti.

Kaynak, öldürülen avukatın cenazesinin ailesine teslim edildiğini belirtti.

Afrin’in Mabeta beldesine bağlı Dela köyünde ikamet eden 45 yaşındaki Lokman Hamid Hanan’ın kronik hastalığı olduğu kaydedildi. 

Kürt avukat, 20 Aralık’ta Afrin'in Mahmudi Mahallesi'ndeki evinden Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı bir grup tarafından kaçırılmıştı.

Hanan, Temmuz ayında da SMO’ya bağlı Askeri Polis grubu tarafından kaçırılmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.  

18 Mart 2018’de Afrin’in Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçmesinden bu yana, 8 binden fazla Kürt kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti bilinmiyor.

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