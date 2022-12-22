HDP’li Semra Güzel’in vekilliği düşürüldü

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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliği Meclis’te yapılan oylama sonucu, “devamsızlık” gerekçesiyle, 330 oyla düşürüldü.

PKK'li bir kişi ile fotoğrafları basına yansıdıktan sonra dokunulmazlığı kaldırılan ve tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) oylandı.

Güzel’in, beşi haziran ayında olmak üzere Genel Kurul’un altı birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle yapılan oylama sonucunda milletvekilliği düşürüldü. Oylamada, 372 oy kullanıldı, 330 kabul, 42 ret oyu verildi. AK Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy kullandı.

HDP GENEL KURUL'U TERK ETTİ

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın da katıldığı oylamada, HDP milletvekilleri “Semra Güzel halkın iradesidir” yazılı pankartlarla protesto ettiler.

Milletvekilliği düşürülmesi oylamasının ardından HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, kararı eleştiren kısa bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Eş Genel Başkanlar Buldan ve Sancar ile milletvekilleri Genel Kurul'u terk etti.