Politika

Demirtaş'tan asgari ücret tepkisi: Kölelik de böyleydi

Demirtaş, Erdoğan'ın bugün açıkladığı asgari ücrete tepki göstererek, “Çalışanların yüzde 80'inin ayda 455 dolara mahkûm olduğu başka bir ülke yok, kölelik devri de böyleydi işte” dedi.
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türkiye Selahattin Demirtaş asgari ücret HDP

HABER MERKEZİ

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 bin 506 TL olarak açıkladığı asgari ücrete tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Demirtaş şu mesajı paylaştı:

"Çalışanların yüzde 80'inin ayda 455 dolara mahkum olduğu başka bir ülke yok. Kölelik devri de böyleydi işte. Bunun tek nedeni de başkanlık sistemi. El ele verip bu sistemi değiştirelim, sonra da kölelik düzenini kaldıralım. Nasıl mı? Kesintisiz mücadele, örgütlenme ve sandıkla."

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