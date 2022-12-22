Spor

Avrupa devleri Jude Bellingham için harekete geçti

Avrupa'nın dev kulüpleri, Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki Jude Bellingham'ı kadrosuna katmak için harekete geçerken, Borussia Dortmund İngiliz oyuncu için istediği bonservis bedelini belirledi.
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avrupa Avrupa Jude Bellingham transfer yarışı

HABER MERKEZİ

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund’da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken ve 2022 Dünya Kupası’nda İngiltere formasıyla boy gösteren Jude Bellingham, dev kulüplerin transfer listesine girdi.

La Liga devi Real Madrid, Premier Lig ekipleri Manchester City, Liverpool ve Chelsea ile Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint Germain (PSG), 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için yarış halinde.

2019 yılında Alman ekibine transfer olan Bellingham’ın piyasa değeri şu anda yaklaşık 100 milyon euro.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Bellingham transferinde Real Madrid bir adım önde gözüküyor. Ancak Liverpool ve Manchester City’nin de genç orta saha oyuncusunun transferi için yoğun çaba harcadığı belirtiliyor. Ayrıca haberde Avrupa’nın bir başka devi PSG’nin de peşinde olduğu Bellingham için Dortmundun 100 milyon Sterlin bonservis belirlediği ifade ediliyor.

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