Yunanistan: Patriot için resmi teklif olmadı

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“Newsbomb” sitesine röportaj veren Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Yunanistan’daki S-300 savunma sistemlerinin Ukrayna’ya gönderilebileceğine yönelik haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Panayotopulos, “S-300’lerin Ukrayna’ya gönderilmesi hiç de basit bir konu değil. Savunma gücümüzü herhangi bir şekilde zayıflatmaya kesinlikle niyetimiz yok. Senaryolar var ancak savunma sistemlerinin ikame edilmesine yönelik hiçbir resmi teklif yok” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Savunma Bakanı, fırkateyn satın alma planına ilişkin de Fransa ve İtalya’nın tekliflerinin Yunan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına karşılık verdiğini belirterek, “Ülkemiz, her büyük silahlanma programına bir savunma işbirliğinin eşlik etmesini arzular” dedi.

Panayotopulos, röportajda Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetlerinin 16 Aralık’ta Brüksel’de gerçekleştirdiği üçlü görüşmeye de değindi.

İki ülke liderlerinin danışmanları arasındaki iletişim kanallarının tekrar açılmasını “iyi haber” olarak nitelendiren Panayotopulos, TürkiyeSavunma Bakanı Hulusi Akar ile de NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde konuşma fırsatı elde ettiklerine dikkati çekti.

Panayotopulos, “Savunma bakanları düzeyinde bu iletişim kanalı açık kalmalı. Zira bu şekilde kriz durumunda gerginliğin yatıştırılması için gerekli adımlar atılabilir” diye konuştu.

PATRIOT TEMİN EDİLECEĞİ İDDİASI

Yunan basınında yer alan haberlerde ABD’nin Patriot uçaksavar füze sistemini Girit Adası’na yerleştirmesi durumunda Yunanistan’ın, Rusya’dan tedarik ettiği S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya sevk edebileceği öne sürülmüştü.

Yunanistan’ın S-300’leri Ukrayna’ya göndermesine ilişkin plana Rusya’dan tepki gelmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunan basınındaki haberlerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, “(Yunanistan yönetiminin) Kiev rejimine S-300 ve diğer Rus, Sovyet hava savunma sistemlerini sevk etme yönündeki kışkırtıcı planlarının düşmanca olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.