Politika

Erdoğan’dan Irak Cumhurbaşkanı Reşid’e davet

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid’i Ankara’ya davet etti.
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Irak Latif Reşid ırak Türkiye Erdoğan

ERBİL (K24)

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Erdoğan’ın Latif Reşid’i Ankara’ya davet ettiği yazılı mesajı kendisine sundu..

Irak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Erdoğan’ın mevkidaşı Reşid’i Ankara’ya davet ettiği ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik isteğini dile getirdiği belirtildi.

Latif Reşid’in Erdoğa’a teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, Ankara ve Bağdat arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve taraflar arası yardımlaşmanın önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Latif Reşid, 13 Ekim’de Irak Parlamentosu’nda yapılan oturumda Irak Cumhurbaşkanı seçilmişti.

22 Ekim’de Reşid ile Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti.  Yeni görevinden dolayı Reşid’i tebrik eden Erdoğan, ülkesinin, bölgenin siyasi, ekonomik ve güvenlikte istikrarı açısından Irak’la olan tarihi ilişkilerini pekiştirmek istediğini kaydetmişti.

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