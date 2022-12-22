Politika

Putin: Tüm çatışmalar diplomatik müzakereler ile sona erer

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin “Tüm çatışmalar diplomatik müzakereler ile sona erer karşı taraf bunu ne kadar çabuk anlarsa o kadar iyi olur” dedi.
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HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin “Tüm çatışmalar diplomatik müzakereler ile sona erer karşı taraf bunu ne kadar çabuk anlarsa o kadar iyi olur” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri sevkiyat etmesine ilişkin de konuşan Putin, "Bu sevkiyat sadece çatışmanın uzamasına neden olacak" dedi.

Putin, "Tüm çatışmaların diplomatik müzakereler ile sona erer. Karşı taraf bunu ne kadar çabuk anlarsa o kadar iyi olur" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD'deki görüşmelerinin, Ukrayna ile ABD'nin barış istemediğini gösterdiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da "Onlar, çatışmaların sürmesinden yanadır" dedi.

Batı'nın Ukrayna'ya destek sağladığına dikkati çeken Zaharova, "Batı, Rusya ile uzun süreli bir yüzleşmeden yana. Batı'nın Kiev yönetimine sağladığı desteği bunu doğruluyor. Rus yönetiminin de belirttiği gibi, sahadaki durum ve ilgili gerçekler dikkate alınarak özel askeri operasyon kapsamındaki tüm hedeflere ulaşılacak" diye konuşmuştu.

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