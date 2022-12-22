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Zelenskiy, ABD ziyareti sonrası ülkesine dönüş yolunda Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslendi.

Volodimir Zelenskiy, "Washington'dan dönüyoruz, iyi sonuçlarla ayrılıyoruz. Gerçekten (bize) yardımcı olacak şeylerle" ifadesini kullandı.

Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna için devlet ve halkın güvende olması anlamına geldiğini kaydeden Zelenskiy şöyle devam etti:

"Ukrayna için bu sorun çözüldü. Maddi destek de var. Diğer anlaşmalar da var, onlar hakkında daha sonra konuşacağız."

Zelenskiy, ABD ziyareti sonrası ülkesine dönmeden Polonya'da mevkidaşı Andrzej Duda ile de bir araya geldiğini kaydederek "Hazırlık yapıyoruz, ortak güçlerimizi güçlendiriyoruz" dedi.

ZELENSKİY, POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA İLE GÖRÜŞTÜ

Zelenskiy, ABD ziyareti sonrası ülkesine dönmeden Polonya'nın Rzeszow kentindeki havaalanında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü.

Polonya Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmenin iki saat sürdüğü kaydedildi.

Görüşmede Zelenskiy’nin ABD ziyaretinin ayrıntılarına değinildiği ve Polonya-Ukrayna ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.

Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Eve dönerken Ukrayna’nın dostu olan Cumhurbaşkanı Duda ile görüştüm” ifadesini kullandı.

Savaşla geçen bir yılın geride bırakılacağını vurgulayan Zelenskiy, görüşmede geleceğe yönelik stratejik planları, ikili ilişkileri ve uluslararası düzeydeki etkileşimleri de ele aldıklarını bildirdi.