‘Türkiye İsveç’ten iadesini talep ettiği kişi sayısını 42'ye çıkardı‘

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İsveç Radyosu’nun haberine göre Türkiye İsveç’ten iadesini talep ettiği kişi sayısını 33'ten 42'ye çıkardı.

Radyo, listedeki 16 kişinin PKK, 12 kişinin Fethullah Gülen grubu ve 7’sinin de sol gruplarla iltisaklı olduğu, son 7 kişinin ise kaçakçılık gibi farklı suçlarla itham edildiğini bildirdi.

Türkiye'nin terörizmle suçladığı kişilerin iadesi, Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının temel koşullarından biri. Ankara, İskandinav ülkelerinin üyeliklerine onay vermek için bu ülkelerden terörle suçlanan ya da 2016'daki darbe girişimine katılmakla suçlanan kişileri iade etmesini ve Ankara'ya yönelik silah ambargolarını kaldırmasını talep etmişti.

28 Haziran'da Madrid'deki NATO zirvesi başlamadan önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, dönemin İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmelerde bulunmuştu.

Stockholm ve Helsinki'nin NATO'ya katılmasına izin veren üçlü muhtıraimzalanmış, Erdoğan "İsveç, terörist faaliyetlere karışan 70'ten fazla kişiyi iade etme sözü verdi" açıklamasında bulunmuştu.

Fakat pazartesi günü İsveç Yüksek Mahkemesi, Ankara tarafından 2016'daki darbe girişiminde "rol almakla" suçlanan gazeteci Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesini yasakladı. Daha önce de Stokholm, İsveç'te mülteci statüsü almış iki kişinin iadesini durdurmuştu.