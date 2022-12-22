Politika

Başbakan Mesrur Barzani İtalya Başbakanı Meloni’yi ağırlayacak

Yarın Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edecek İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Mesrur Barzani tarafından karşılanacak.
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kürdistan Giorgia Meloni Kürdistan Bölgesi Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni iki bakanla birlikte yarın Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edecek.

Meloni’yi, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Mesrur Barzani karşılayacak.

Meloni 8 Aralık’ta Başbakan Mesrur Barzani’ye gönderdiği mektupta “İtalya ile Kürdistan Bölgesi arasındaki dostane ilişkilerin uzun bir geçmişi var. Her iki taraf da güvenlik ve istikrar konusundaki zorlukları paylaşıyor” demişti.

Ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini güçlendirme arzusunu yineleyen Meloni, özellikle ticaret, tarım ve enerji alanlarında ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapmıştı.

Meloni, “Yakın gelecekteki bir fırsatta sizinle bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Meloni daha önce yaptığı açıklamada iki bakanla beraber Irak ve Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle görüşecek olan Meloni’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki Uluslararası Koalisyon bünyesinde İtalyan güçlerini ziyaret etmesi bekleniyor.

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