Iğdır'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
HABER MERKEZİ
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır’a gider Baran Ö. yönetimindeki kamyon, Suveren köyü mevkiinde karşı yönden gelen kamyonete çarptıktan sonra devrildi.
Kaza sonrası alev alan kamyonu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyon sürücüsü Baran Ö’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyonette bulunan Ahmet G. ve Nedim G. ise yaralandı.
Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kapanan yolda Karayolları ekiplerince temizlik çalışması yapıldı. (Kaynak: AA)