Politika

DBP Genel Merkezi ve birçok binasına polis baskını: Çok sayıda gözaltı

HDP’nin bileşenlerinden Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) genel merkezinde ve birçok il binasında baskınlarla partinin yöneticileri gözaltına alındı.
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Foto: Hasan Kösen (K24)
Foto: Hasan Kösen (K24)
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HABER MERKEZİ

DBP Genel Merkezi ile Diyarbakır'da bulunan Danışma Bürosu’na polis tarafından baskın düzenlendiği öğrenildi.

Binada aralamalar sürerken, Antep ve Şırnak’ta da DBP’li yöneticilerin evleri basıldı.

DBP’nin Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır’ın gözaltına alınma görüntüleri paylaşıldı.

DBP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:  

"Bu sabah Ankara Genel Merkezimiz, Amed Genel Merkez Danışma Bürosu ve bir çok İl binamız basıldı. Eş Genel Başkanımız Keskin Bayındır ve bir çok parti yöneticimiz gözaltına alındı. Faşizm şunu bilsin ki, baskı politikaları asla sonuç vermeyecektir."

HDP’nin Twitter adresindeki açıklamada, baskınlara tepki gösterildi.

HDP’nin açıklaması şöyle:

“Bileşen partimiz Demokratik Bölgeler Partisi Genel Merkezi ve il örgütleri basılarak DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve yöneticileri gözaltına alınıyor. Bu darbe ve siyaseti yasaklama girişimi iktidarın korkusunun göstergesidir. Kürt halkını bu saldırılarla yıldıramazsınız.”

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