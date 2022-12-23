İtalya’nın Peşmerge Güçleri’ne yönelik eğitimi yeniden başlıyor

ERBİL (K24)

Terör örgütü DAİŞ’le savaşta Peşmerge Güçleri’ne lojistik destek ve eğitim veren İtalya yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle eğitime ara vermişti.

K2’e konuşan Peşmerge Bakanlığı İletişim Sorumlusu Usman Muhammed, İtalya’nın Peşmerge Güçleri’ne yönelik eğitiminin yeni yılda yeniden başlayacağını söyledi.

Usman Muhammed, İtalya Başbakanı’nın Erbil’e gelmesiyle Peşmerge Bakanlığı ile İtalya Savunma Bakanlığı arasında bir mutabakat imzalanmasının beklendiğini belirtti.

İtalya DAİŞ’le savaşta Kürdistan bölgesi’ni yalnız bırakmayan ülkeler arasında yer alıyor. İtalyan askeri güçleri Peşmerge Güçleri’ni yeni savaş tarzları başta olmak üzere çeşitli konularda eğitti.

Peşmerge Güçleri’ne silah, lojistik ve eğitim desteği veren İtalya’nın Peşmerge Güçleri’ne gelişmiş DOÇKA’lar vermesi önemliydi.

Kürdistam Bölgesi Hükümeti İtalya Temsilcisi daha önce yaptığı açıklamada, 2017 yılında Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde 800 İtalyan asker ve eğitmeninin bulunduğunu belirtmişti. Ancak şu anda Kürdistan Bölgesi’nde bulunan İtalyan asker ve danışman sayısının 280 olduğu kaydedildi.