CENTCOM Komutanı’ndan Türkiye’ye kara harekatı mesajı

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla, Türkiye'nin Rojava ve Suriye operasyonunun engellenmesi gerektiğini belirterek “Buradaki gerilimi azaltmak ve Türklerin girmesini engellemek için yapılacak her şey çok önemli” ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ortadoğu'daki en üst düzey ismi olan Kurilla, “Çok endişeliyim çünkü bu durum bölgede istikrarsızlığa ve Suriye'deki ortaklarımızın DAİŞ hapishanelerinin kontrolünü kaybetmesine yol açabilir. Suriye'nin kuzeyinde 28 kadar hapishane var” dedi.

Basın brifinginde konuşan Kurilla, son dönemde çok sayıda DAİŞ mensubunun Suriye'deki hapishanelerden kaçtığını da söyledi.

ABD'li yetkililer uzun süredir Türkiye'nin Rojava ve Suriye'deki operasyonlarına karşı açıklamalar yapıyor. ABD ordusu, omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'yle (DSG) bir süre önce durdurulan ortak devriyeleri bu ay başında yeniden başlatmış ve ortak operasyon düzenlemişti.

Türkiye 13 Kasım'da İstanbul'un Taksim İstiklal Caddesi’nde düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında Rojava, Suriye'nin ve Kürdistan Bölgesi’nde hava harekatı başlatmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kara harekatının da sinyalini vermişti.

ABD'nin yanı sıra Suriye'de Beşar Esad yönetimini destekleyen Rusya da bu tür bir kara harekatına karşı açıklamalar yapmıştı.