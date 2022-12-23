Peşmerge Bakan Yardımcısı : İtalya, askeri danışmanlarının sayısını artırılabilir

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Kürdistan Bölgesi’ni ziyareti ve Kürdistan Bölgesi – İtalya ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmesinin taraflar arasındaki güçlü ilişkilerin göstergesi olduğunu belirten Serbest Lezgin, bu sebeple birçok İtalya yetkilisinin Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunduğunu ifade etti.

“İtalya askeri anlamda önemli bir uluslararası role sahip” diyen Lezgin, “İtalya ayrıca bir NATO ülkesi. Peşmerge Bakanlığı olarak, İtalya Başbakanı’nın Kürdistan Bölgesi ziyaretinden memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’nin İtalya ile ilişkilerinin oldukça iyi olduğunu vurgulayan Lezgin, “Kürdistan Bölgesi’nin huzuru önemli bir nokta, bu yüzden ülkeler Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini geliştirmek istiyor. İtalya da bu ülkelerden biri” şeklinde konuştu.

İtalya’nın geçtiğimiz yıllarda Peşmerge’ye aralarında anti tank ve mitralyözlerin de olduğu birçok silah verdiğini belirten Lezgin, İtalya’nın Peşmerge’nin eğitiminde üstlendiği role vurgu yaptı ve eğitimin devam etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’a yönelik terör tehdidinin devam ettiğini dile getiren Peşmerge Bakan Yardımcısı, “İtalya Peşmerge Güçleri’nin daha üst seviyelere ulaşması için yeni yılda Kürdistan Bölgesi’ndeki askeri danışmanlarının sayısını artırılabilir” değerlendirmesinde bulundu.