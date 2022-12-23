Politika

İtalya Başbakanı Meloni, Erbil’de

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni başkent Erbil’e ulaştı.
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kürdistan Giorgia Meloni Kürdistan Bölgesi ziyaret

ERBİL (K24)

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulanan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni başkent Erbil’e ulaştı.

Meloni, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Mesrur Barzani tarafından karşılandı.

Meloni bu ziyaret kapsamında Başbakan Mesrur Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Meloni ayrıca Kürdistan Bölgesi’ndeki İtalya askerlerini ziyaret edecek.

Kürdistan Bölgesi’nde Uluslararası Koalisyon bünyesinde Perşmerge Güçleri’ne danışmanlık yapan 300 İtalyan askeri bulunuyor.

Meloni 8 Aralık’ta Başbakan Mesrur Barzani’ye gönderdiği mektupta “İtalya ile Kürdistan Bölgesi arasındaki dostane ilişkilerin uzun bir geçmişi var. Her iki taraf da güvenlik ve istikrar konusundaki zorlukları paylaşıyor” demişti.

Meloni, “Yakın gelecekteki bir fırsatta sizinle bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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