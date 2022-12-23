TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

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'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İstanbul Çağlayan Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklu halinin devamına karar verirken, duruşmayı ise 29 Aralık 13.30’a erteledi.

Savunmasını oturarak veren Fincancı şunları söyledi:

"İfade tarzınızdan zaten hakkımda hüküm verdiğinizi düşünüyorum. Yaş olarak sizin zamanlarınızda hukuk fakültelerinde ders vermiş biri olarak bana 'sen' diye hitap edemezsiniz. İstanbul’a getirilme koşullarım da çok kötüydü. 64 yaşındayım. Çeşitli hastalıklarım var, sevk araçları insan sağlığına zararlı. Bugün ağrım vardı, bu ağrıyla savunma yapacağım, savunma değil bir suç işlemediğim için beyanda bulunacağım. O güvenlikli aracın içinde benim elimde silah mı vardı da elimde kelepçe ile 5,5 saat boyunca yolculuk yaptım. Benim tek silahım kalem. Yıllarımı verdiğim Adli Tıp’a bilimsel bir tartışma yerine linç girişiminde bulunanlara tıp dışı insanlara bir sözüm var. Tıbbi görüşüm kriminalize edildi. Ortada bir suç iddiası varsa, o suçu gizleme çabası da vardır. Devletlerin işlediği suçların devletlerden bağımsız kişilerin araştırmaları var. O yayında kısaca ön tanımdan söz ettim. Videoda bazılarında kimi belirtiler vardı. Ama etkilenmemiş olanlar da vardı. Etkilenenlerden birinin ağzında köpükler geliyordu. Bir araştırma ihtiyacından söz ettim. Bilimsel ve ifade özgürlüğü hakkımın kullanıldığı görülebilir.”

SAVCI, TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Daha sonra mahkeme başkanı, duruşma savcısına Fincancı’nın tutukluluğuyla ilgili ya da hazırsa esas hakkındaki mütalaasını sordu. Duruşma savcısı da mütalaasının hazır olduğunu söyledi. Savcı, iddianamenin aynısı olan mütalaada Fincancı’nın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, Fincancı’nın tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme Fincancı'nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 28 Aralık’a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Şebnem Korur Fincancı, TSK'nin sınır ötesi operasyonlarında kullandığı silahlara ilişkin iddiaları nedeniyle 26 Ekim 2022'de İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Ankara'ya götürülen Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.