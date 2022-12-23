Demirtaş’tan DBP gözaltılarına tepki

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Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DBP Genel Merkezi’ne yapılan baskın ile Eş Genel Başkan Keskin Bayındır dahil 14 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Demokratik Bölgeler Partisine (DBP) yönelik başlatılan soruşturmada, dokuz kentte 15 kişi için gözaltı kararı verildi. Parti binaları ile evlere yapılan baskınlarda şu ana kadar DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini şöyle gösterdi:

“AKP'nin yargı eliyle seçim çalışması devam ediyor. DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayırdır ile çok sayıda partili, ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Diyalog yerine zulmü seçtiğinize göre bunun siyasi sonuçlarını da peşinen kabul etmiş oluyorsunuz. Hayırlısı olsun!”