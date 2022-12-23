Politika

Demirtaş’tan DBP gözaltılarına tepki

DBP Genel Merkezi’ne yapılan baskın ile Eş Genel Başkan Keskin Bayındır gözaltına alınmasına tepki gösteren Demirtaş, “Diyalog yerine zulmü seçtiğinize göre bunun siyasi sonuçlarını da peşinen kabul etmiş oluyorsunuz. Hayırlısı olsun!” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Demokratik Bölgeler Partisi gözaltı DBP Selahattin Demirtaş

HABER MERKEZİ

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DBP Genel Merkezi’ne yapılan baskın ile Eş Genel Başkan Keskin Bayındır dahil 14 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Demokratik Bölgeler Partisine (DBP) yönelik başlatılan soruşturmada, dokuz kentte 15 kişi için gözaltı kararı verildi. Parti binaları ile evlere yapılan baskınlarda şu ana kadar DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini şöyle gösterdi:

“AKP'nin yargı eliyle seçim çalışması devam ediyor. DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayırdır ile çok sayıda partili, ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Diyalog yerine zulmü seçtiğinize göre bunun siyasi sonuçlarını da peşinen kabul etmiş oluyorsunuz. Hayırlısı olsun!”

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv