İtalya Başbakanı: Askerlerimiz dünya istikrarı için Irak’ta

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Irak ve Kürdistan Bölgesi ziyareti çerçevesinde Bağdat’ta ülkesinin askerlerinin bulunduğu bir üssü ziyaret etti.

İtalya Başbakanı Giorgio Meloni bugün Bağdat'ta ülkesinin askerlerini ziyaret etti.

Söz konusu ziyarette açıklamalarda bulunan Miloni, “Yaptığınız şey Irak'ta, İtalya'da ve tüm dünyada istikrar içindir” dedi.

İtalyan güçlerin Irak’taki rolüne değinen Meloni, “Irak'ta NATO kuvvetlerine liderlik etmek kolay değil ve İtalyan askerlerinin yaptıkları takdire şayan” ifadelerini kullandı.

Meloni askerlere hitaben, “İtalya adına size teşekkür etmek ve tebrik etmek için buradayım. Sizin ve benim burada yaptığımız harika bir iş. Ailelerinizden dört bin kilometre uzaktasınız. Ama evde sizin işinizi ve aktivitelerinizi hissedecek ve yanınızda olacaklar” dedi.

İtalya başbakanı, genel olarak dünyanın istikrarı adına böylesine stratejik ve özel bir bölgede NATO'ya liderlik etmenin İtalya için büyük bir zevk ve gurur olduğunu vurguladı.

Meloni, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmesinin ardından Erbil’e geçti. Meloni, Erbil’de Başbakan Mesrur Barzani tarafından karşılandı.