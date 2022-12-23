İtalya Başbakanı: Kürdistan Bölgesi’nde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’de bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile İtalya arasındaki ilişkilerin masaya yatırıldı.

Görüşmenin ardından Başbakan Mesrur Barzani ve Meloni ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında, Meloni tarafından kurulan hükümete başarılar dileyen Başbakan, Kürdistan Bölgesi ile İtalya arasındaki ilişkileri geliştirme arzusunu dile getirdi.

Görüşmelerinde ikili ilişkileri ilgilendiren konuları ele aldıklarını kaydeden Başbakan, ikili ilişkilerin Roma ve Erbil çıkarlarına gelişmesini istediğini belirtti.

Meloni ise Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydederek, bölgedeki İtalyan güçlerine teşekkür etmek istediklerini belirtti.

Yeni İtalyan hükümetinin başbakanı olarak Avrupa Birliği dışında ilk ziyaretinin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne olmasını istediğini ve bunun bir mesaj olduğunu bildirdi.

Meloni, tarım, enerji ve güvenliğin yanı sıra çeşitli alanlarda ikili ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirtti.

İtalya Başbakanı, Erbil’deki İtalyan Başkonsolosluğunun rolünü daha aktif güçlü hale getirmek istediklerini ifade etti.

Meloni, bugün Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmesinin ardından Erbil’e geçti.

İtalya Başbakanı, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Başbakan Mesrur Barzani tarafından karşılandı.