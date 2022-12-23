Ticaret Bakanlığı: Kürdistan Bölgesi ile İtalya arasındaki ticaret hacmi 100 milyon dolara ulaştı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Ticaret Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi ile İtalya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yıllık hacminin 100 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İtalyan şirketlerinin Erbil'de büyük bir ekonomi merkezi açmak istedikleri kaydedilerek, “Kürdistan Bölgesi'ndeki büyük iş imkanları, İtalyan şirketlerini farklı alanlarda çalışmaya yöneltti” denildi.

Açıklamada, yapılanma, ekonomik altyapı, petrol, gaz ve ulaşım gibi alanlarda İtalya ile ekonomik ilişkilerin geliştiği kaydedildi.

Konuyla ilgili konuşan Ticaret Bakanlığı İletişim Danışmanı Fethi Muhammed, “İtalya ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticari ilişkilerin uzun bir geçmişi var. Her iki taraf da ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmeye ve engelleri kaldırmaya devam ediyor” dedi.

Muhammed, “Şimdi İtalyan şirketleri, doğrudan İtalyan hükümetinin öncülüğünde, Erbil'de büyük bir ekonomik ve kültürel merkez açmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Meloni, bugün Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmesinin ardından Erbil’e geçti.

İtalya Başbakanı, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Başbakan Mesrur Barzani tarafından karşılandı.