Neçirvan Barzani ve Meloni’den ikili ilişkileri geliştirme vurgusu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, göreve gelmesinin ardından Avrupa dışındaki ilk ziyaretini Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne yapan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Göreve başlamasından ötürü Meloni’yi tebrik eden Neçirvan Barzani, özellikle de DAİŞ’e karşı mücadele sürecinde Kürdistan Bölgesi’ne verdiği destek dolayısıyla İtalya’ya teşekkür etti.

İtalya Başbakanı da, ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilere özel bir önem verdiğini kaydederek, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünü desteklediklerini bildirdi.

Neçirvan Barzani ise, Bağdat’la tüm sorunları çözmeye hayır olduklarını belirtti.

Görüşmede, DAİŞ’le mücadelenin devam etmesine ve ikili ilişkilerin tim alanlarda geliştirilmesine vurgu yapıldı.