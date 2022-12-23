Politika

Neçirvan Barzani ve Meloni’den ikili ilişkileri geliştirme vurgusu

Başkent Erbil’de bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelen Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Giorgia Meloni Neçirvan Barzani Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, göreve gelmesinin ardından Avrupa dışındaki ilk ziyaretini Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne yapan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Göreve başlamasından ötürü Meloni’yi tebrik eden Neçirvan Barzani, özellikle de DAİŞ’e karşı mücadele sürecinde Kürdistan Bölgesi’ne verdiği destek dolayısıyla İtalya’ya teşekkür etti.

İtalya Başbakanı da, ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilere özel bir önem verdiğini kaydederek, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünü desteklediklerini bildirdi.

Neçirvan Barzani ise, Bağdat’la tüm sorunları çözmeye hayır olduklarını belirtti.

Görüşmede, DAİŞ’le mücadelenin devam etmesine ve ikili ilişkilerin tim alanlarda geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv