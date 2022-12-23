Politika

Macron: Kürtler hedef oldu

Macron, bugün Paris’te 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Kürtlerin hedef olduğunu açıkladı.
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avrupa Fransa Paris macron

HABER MERKEZİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Paris’te meydana gelen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Macon şunları söyledi:

Fransa Kürtleri, Paris'in göbeğinde hain bir saldırının hedefi oldu. Düşüncelerimiz kurbanlara, yaşam mücadelesi veren insanlara, ailelerine ve sevenlerine. Emniyet teşkilatımıza cesaretleri ve soğukkanlılıkları için teşekkür ederiz.”

Bugün Fransa'nın başkenti Paris'te, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’nin yakınlarında gerçekleşen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Ölenlerden birisinin Kürt sanatçı Mir Perwer olduğu öğrenildi.

Saldırı sonrası açıklama yapan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, "Kürt toplumu ve tüm Parisliler, aşırı sağcı biri tarafından gerçekleştirilen bu saldırının hedefi oldu" demişti.

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