Politika

Kürdistan Bölgesi Hükümeti: Paris saldırısını şiddetle kınıyoruz

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Paris’te Kürtleri hedef alan silahlı saldırıyı kınadı.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Paris saldırı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Paris’te Kürtlere yönelik düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

Açıklamada, “Avrupa’daki Kürt diasporasından itidalli olmalarını istiyoruz” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Fransa’da yaşayan Kürdistanlıların korunması, saldırgan ve suçluların hak ettikleri cezayı almaları için gerekli tedbirleri alacakları hususunda Fransa hükümet kurumları ve ülke yargısına olan inancımız tamdır.”

Bugün Fransa'nın başkenti Paris'te, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’nin yakınlarında gerçekleşen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Saldırı sonrası açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, saldırıda Kürtlerin hedef olduğunu söylemişti.

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