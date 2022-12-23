Politika

Meloni’den Başbakan’a resmi İtalya daveti

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kürdistan Giorgia Meloni Mesrur Barzani İtalya

ERBİL (K24)

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Başbakan Mesrur Barzani’yi resmi olarak İtalya’ya davet etti.

Başbakan Mesrur Barzani, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile başkent Erbil’de bir araya geldi.

Görüşmede, Miloni Başbakan Mesrur Barzani’yi resmi olarak İtalya’ya davet etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kürdistan Bölgesi ziyaretini tamamlamasının ardından başkent Erbil’den ayrılarak İtalya’ya döndü.

Meloni, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Başbakan Mesrur Barzani tarafından uğurlandı.

Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Meloni’ye Başbakan tarafından Meloni’nin Erbil ziyaretine dair fotoğrafların yer aldığı albüm hediye edildi.

 

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