Politika

Almanya Başbakanı’ndan Paris’teki saldırıya kınama

Paris'teki Kürtlere ait Ahmet Kaya Kültür Merkezi’ne düzenlenen saldırıyı kınayan Scholz, kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.
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avrupa Paris Olaf Scholz Ahmet Kaya Kültür Merkezi Fransa

HABER MERKEZİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa’nın başkenti Paris’teki saldırıyı kınayarak, saldırının tehlikeli ve vahşi olduğunu söyledi.

Paris'teki Kürtlere ait Ahmet Kaya Kültür Merkezi’ne düzenlenen saldırıyı kınayan Scholz, kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Paris’teki saldırıya ilişkin tweetini retweet eden Scholz, “Tehlikeli bir saldırı Paris'i sarstı. Fransa'nın başkentindeki vahşi saldırıyı kınıyorum. Kurbanlar için dua ediyor, kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Paris’te meydana gelen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Macon şunları söyledi:

“Fransa Kürtleri, Paris'in göbeğinde hain bir saldırının hedefi oldu. Düşüncelerimiz kurbanlara, yaşam mücadelesi veren insanlara, ailelerine ve sevenlerine. Emniyet teşkilatımıza cesaretleri ve soğukkanlılıkları için teşekkür ederiz.”

Bugün Fransa'nın başkenti Paris'te, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’nin yakınlarında gerçekleşen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Saldırı sonrası açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, saldırıda Kürtlerin hedef olduğunu söylemişti.

 

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