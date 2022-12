Paris saldırısına birçok ülkeden tepki

HABER MERKEZİ

Dün Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda 3 Kürt hayatını kaybetmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün Paris'teki silahlı saldırıyla ilgili trajik haberler aldık. Düşüncelerim, kurbanlar ve aileleriyle. İngiltere olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

Tragic news about the shooting in Paris today.



My thoughts are with the victims and their families – the UK is ready to support in whatever way we can.