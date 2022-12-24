Paris saldırısına birçok ülkeden tepki

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Dün Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda 3 Kürt hayatını kaybetmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün Paris'teki silahlı saldırıyla ilgili trajik haberler aldık. Düşüncelerim, kurbanlar ve aileleriyle. İngiltere olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

Tragic news about the shooting in Paris today.



My thoughts are with the victims and their families – the UK is ready to support in whatever way we can. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) December 23, 2022

Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından saldırının Paris'i yasa boğan korkunç bir eylem olduğu belirtilerek, "Nefret kazanmayacak" mesajı paylaşıldı, kurbanların yakınlarına başsağlığı dilendi.

Suite à la terrible fusillade qui a endeuillé Paris aujourd’hui, une triste pensée pour nos amis français et nos sincères condoléances aux proches des victimes. La haine ne l'emportera pas@francediplo — MFA Austria (@MFA_Austria) December 23, 2022

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da "Nefret asla kazanmamalı" mesajını paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise “Paris'teki Kürt kültür merkezine düzenlenen saldırının kurbanlarına en derin taziyelerimi iletiyorum. Bu üzücü günde düşüncelerim Kürt toplumu ve Fransız halkıyla birlikte” ifadelerine yer verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, “Tehlikeli bir saldırı Paris'i sarstı. Fransa'nın başkentindeki vahşi saldırıyı kınıyorum. Kurbanlar için dua ediyor, kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.