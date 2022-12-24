Politika

Paris saldırısına birçok ülkeden tepki

Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında düzenlenen saldırıya birçok ülkeden tepki geldi.
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Paris'te saldırının düzenlendiği bölge (Foto: AFP)
Paris'te saldırının düzenlendiği bölge (Foto: AFP)
dünya Paris Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi

HABER MERKEZİ

Dün Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda 3 Kürt hayatını kaybetmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün Paris'teki silahlı saldırıyla ilgili trajik haberler aldık. Düşüncelerim, kurbanlar ve aileleriyle. İngiltere olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından saldırının Paris'i yasa boğan korkunç bir eylem olduğu belirtilerek, "Nefret kazanmayacak" mesajı paylaşıldı, kurbanların yakınlarına başsağlığı dilendi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da "Nefret asla kazanmamalı" mesajını paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise “Paris'teki Kürt kültür merkezine düzenlenen saldırının kurbanlarına en derin taziyelerimi iletiyorum. Bu üzücü günde düşüncelerim Kürt toplumu ve Fransız halkıyla birlikte” ifadelerine yer verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, “Tehlikeli bir saldırı Paris'i sarstı. Fransa'nın başkentindeki vahşi saldırıyı kınıyorum. Kurbanlar için dua ediyor, kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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