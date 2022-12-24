Politika

İtalya Başbakanı'nın Irak Başbakanı ile görüşmesinde İrlanda bayrağı kullanıldığı iddiası

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüşmesinde İrlanda bayrağı kullanıldığı iddia edildi.
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Meloni - Sudani görüşmesi (Foto: AA)
Meloni - Sudani görüşmesi (Foto: AA)
Irak Giorgia Meloni Muhammed Şiya Sudani

HABER MERKEZİ

Sosyal medyada, Meloni'nin, Sudani ile basın toplantısı sırasında kullanılan bayrağın İrlanda bayrağına benzediği yönünde paylaşımlar yapıldı.

İtalya'nın Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Meloni'nin Iraklı mevkidaşı ile görüşmesinde kullanılan bayrağın hatalı olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Iraklı mevkidaşı Muhammed Sudani'nin bugün Bağdat'ta yaptığı görüşmede herhangi bir hata yapıldığını resmen reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fotoğraflardaki renklerin kaymasının ışık etkisi olduğu belirtilen açıklamada, bayrağın İtalya Cumhuriyeti'ne ait olduğu vurgulandı.

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