Politika

Neçirvan Barzani’den Paris saldırısına kınama

Neçirvan Barzani, Paris’te Kürtlere yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı.
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kürdistan Neçirvan Barzani Paris

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen saldırıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Paris’te üç Kürt’ün öldürülmesini kınıyor, ailelerinin acılarını paylaşıyorum” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tepkisi için teşekkür eden Neçirvan Barzani, “Fransa’nın ilgili taraflarının kurbanlar ve aileleri için adaleti sağlayacağından eminim” ifadesini kullandı.

Neçirvan Barzani ayrıca, “ Fransa her zaman Kürdistan halkının destekçisi olmuştur” vurgusunda bulundu.

Dün Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 Kürt hayatını kaybetti.

69 yaşındaki saldırgan olayın ardından gözaltına alınırken, düzenlenen protestoda olaylar çıktı.

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