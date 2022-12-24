4 ilde PKK'ye yönelik operasyon başlatıldı

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 ilde başlatılan operasyonda 3 bin 650 unsurun görev aldığını açıkladı.

Soylu, bugüne kadarki en büyük “Eren” operasyonu olma özelliği taşıyan, "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun Diyarbakır Lice merkez olmak üzere, Bingöl, Batman ve Muş'ta başlatıldığını açıkladı.

Soylu, “Harekatın alanı Diyarbakır Lice merkez olmak üzere Muş Şenyayla, Sağgöze Bingöl ve Batman Sason, Zori bölgesi olmak üzere tam 4 vilayette icra edilecektir” dedi.

Süleyman Soylu, operasyona jandarma, polis özel hareket ve korucuların katıldığını söyledi.