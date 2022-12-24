İtalya Başbakanı Meloni’nden Başbakan Mesrur Barzani’ye teşekkür

ERBİL (K24)

Dün Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunan ve Başbakan Mesrur Barzani’yle bir araya gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesine döndükten sonra Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kürdistan Bölgesi’ni desteklemeye devam edeceklerini belirten Meloni, “Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve ekonomik işbirliğimizi geliştirmek için birlikte çalışacağız” mesajı verdi.

Meloni’yi dün Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Başbakan Mesrur Barzani karşıladı.

İtalya Başbakanı ayrıca, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve İtalya’nın Erbil’deki askeri danışman timiyle de bir araya geldi.